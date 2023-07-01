6 млн тенге исчезли с карты жителя Темиртау

Мужчина. Иллюстративное фото: Peter Dazeley/Getty Images

6 млн тенге исчезли с карты 82-летнего жителя Темиртау. Пенсионер обратился с заявлением в правоохранительные органы. Об этом сообщается сегодня в новостном Telegram-канале МВД РК.

По информации ведомства, 82-летний мужчина обратился в полицию и пояснил, что неизвестный, незаконно проникнув в информационную систему, через мобильное приложение одного из банков похитил со счета 6 млн 175 тысяч тенге.

Об этом пенсионер узнал, когда из банка поступило сообщение, что на его счете практически не осталось денежных средств.

Стражи порядка задержали 24-летнего подозреваемого.

"Выяснилось, что он был хорошим знакомым потерпевшего и оказывал ему помощь - ходил в магазин за продуктами, также делал другие приобретения, за которые расплачивался, используя банковскую карту пенсионера", - отметили в МВД.

Подозреваемый признался, что накопления он похитил в несколько этапов, переведя деньги на свой счет. Досудебное расследование проводится по ст.188 УК РК "Кража".

Наказание за кражу в Казахстане

Согласно ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027101-6-mln-tenge-ischezli-s-karty-zhitelya-temirtau/