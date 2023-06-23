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Хищение 120 млн тенге выявили в банке в ЗКО

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Деньги в сейфе
Деньги в сейфе. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Западно-Казахстанской области ревизия в банке выявила хищение около 120 млн тенге. В полицию с заявлением обратился старший менеджер финансовой организации, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Как рассказали в ведомстве, 26 мая в отдел полиции Бурлинского района обратился старший менеджер одного из банков с заявлением по факту хищения 67 млн тенге, 34 500 евро (около 17 млн тенге) и 80 000 долларов США (35,8 млн тенге), выявленного в ходе ревизии.

"В настоящее время подозреваются в совершении хищения два человека, один из которых задержан в порядке статьи 128 УПК РК. Данный факт зарегистрирован по ст.190 ч.4 п.2 УК РК (Мошенничество)", - сообщили в ДП ЗКО.

Отметим, что согласно ст.190 ч.4 п.2 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

А в соответствии со ст.128 УПК РК задержание подозреваемого в совершении уголовного правонарушения – мера процессуального принуждения, применяемая органом уголовного преследования с целью пресечения преступления и разрешения вопроса о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей или для обеспечения производства по уголовному проступку, по которому имеются основания полагать, что лицо может скрыться либо совершить более тяжкое деяние.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026148-hischenie-120-mln-tenge-vyyavili-v-banke-v-zko/

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