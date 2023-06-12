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30 лет независимости Казахстана

Попытки незаконного вывоза более 75 тонн нефтепродуктов пресекли в Казахстане

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Заправка автомобиля
Заправка автомобиля. Иллюстративное фото: depositphoto

С начала года из Казахстана незаконно пытались вывезти более 75 тонн нефтепродуктов, об этом сегодня сообщает Комитет госдоходов в своем официальном Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, с 31 января текущего года сроком на шесть месяцев введен запрет на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.

Кроме того, с 8 апреля введен запрет сроком до 31 декабря 2024 года на вывоз с территории РК за пределы таможенной территории ЕАЭС отдельных видов нефтепродуктов.

Сообщается, что в связи с этим органами государственных доходов осуществляется контроль за соблюдением установленных запретов, принимаются соответствующие меры по выявлению и пресечению фактов незаконного вывоза нефтепродуктов.

"За 5 месяцев 2023 года в автомобильных пунктах пропуска на таможенной границе ЕАЭС (Туркестанская область) было пресечено 128 фактов незаконного вывоза в Республику Узбекистан нефтепродуктов общим объемом 42 665 литров, сумма начисленных штрафов составила 4,6 млн тенге.

В автомобильных пунктах пропуска, расположенных на государственной границе РК с Российской Федерацией (АПП Ауыл, АПП Жезкент, АПП Коянбай, АПП Байтанат, АПП УБА, П/П Кайрак, П/П Акбалшык, П/П Урлютобе, П/П Косак) и Кыргызстаном (П/П Кеген, П/П Айша-бибі, П/П Кордай, П/П Сыпатай батыр), было выявлено 427 фактов незаконного вывоза нефтепродуктов общим объемом 32 354 литров, сумма начисленных штрафов составила 11,5 млн тенге", – говорится в сообщении ведомства.

Также Комитетом государственных доходов приняты меры по недопущению таможенного декларирования нефтепродуктов, запрещенных к вывозу, в информационной системе электронного декларирования "АСТАНА-1".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024444-okolo-75-tonn-nefteproduktov-pytalis-nezakonno-vyvezti-iz-kazahstana/

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