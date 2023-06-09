Подозреваемых в вымогательстве у предпринимателя задержали в Алматы в ходе спецоперации
Опубликовано:
В Алматы стражи порядка задержали четверых мужчин по подозрению в вымогательстве 2 млн тенге у предпринимателя. Об этом сегодня сообщает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
Как сообщили в полиции, в ходе проведения спецоперации по подозрению в совершении данного преступления задержаны четверо мужчин. Отмечается, что трое из задержанных ранее имели судимости за разбойное нападение, нанесение тяжких телесных повреждений и кражу чужого имущества.
"Злоумышленники под угрозой физической расправы вымогали у предпринимателя – гражданина К. 2002 года рождения – денежные средства в размере 2 млн тенге. Первую часть затребованной суммы подозреваемые получили сразу, на сбор остальной дали 20 дней", – сообщил начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.
По его словам, факт вымогательства зарегистрирован по части 2 статьи 194 УК РК.
"Преступная деятельность "криминального квартета" была задокументирована. Их задержали с поличным. В порядке статьи 128 УПК РК подозреваемые водворены в ИВС ДП. Кроме того, установлен факт незаконного хранения огнестрельного оружия. Назначены экспертизы", – добавил Омирсериков.
Добавим, что, согласно части 2 статьи 194 УК РК, вымогательство, совершенное:
- с применением насилия;
- группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно, –
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024077-podozrevaemyh-v-vymogatelstve-u-predprinimatelya-zaderzhali-v-almaty-v-hode-spetsoperatsii/