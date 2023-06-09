Подозреваемых в вымогательстве у предпринимателя задержали в Алматы в ходе спецоперации

Задержание подозреваемых. Фото: polisia.kz

В Алматы стражи порядка задержали четверых мужчин по подозрению в вымогательстве 2 млн тенге у предпринимателя. Об этом сегодня сообщает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, в ходе проведения спецоперации по подозрению в совершении данного преступления задержаны четверо мужчин. Отмечается, что трое из задержанных ранее имели судимости за разбойное нападение, нанесение тяжких телесных повреждений и кражу чужого имущества.

"Злоумышленники под угрозой физической расправы вымогали у предпринимателя – гражданина К. 2002 года рождения – денежные средства в размере 2 млн тенге. Первую часть затребованной суммы подозреваемые получили сразу, на сбор остальной дали 20 дней", – сообщил начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

По его словам, факт вымогательства зарегистрирован по части 2 статьи 194 УК РК.

"Преступная деятельность "криминального квартета" была задокументирована. Их задержали с поличным. В порядке статьи 128 УПК РК подозреваемые водворены в ИВС ДП. Кроме того, установлен факт незаконного хранения огнестрельного оружия. Назначены экспертизы", – добавил Омирсериков.

Оружие. Фото: polisia.kz

Добавим, что, согласно части 2 статьи 194 УК РК, вымогательство, совершенное:

с применением насилия;

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024077-podozrevaemyh-v-vymogatelstve-u-predprinimatelya-zaderzhali-v-almaty-v-hode-spetsoperatsii/