Организаторы финпирамид, обманувшие казахстанцев на 30 млрд тенге, пытались смягчить себе приговор

Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Актобе осужденные по делу о финпирамидах "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и "Estate Ломбард" попытались обжаловать приговор, чтобы смягчить наказание, передает сайт телеканала КТК.

Апелляционная коллегия отказалась смягчать наказание. Более того, в список потерпевших включили еще восемь человек, которые потеряли 28 миллионов тенге.

Суд также постановил конфисковать квартиру родственников осужденного главы финпирамид. Вырученные деньги пойдут на возмещение ущерба. Выяснилось, что жилье было приобретено преступным путем.

Приговор организаторам и создателям "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и "Estate Ломбард" вынесли в августе прошлого года. Сроки от семи до 18 лет получили 48 фигурантов.

Осужденные посчитали это решение слишком суровым и попытались его обжаловать. В общей сложности аферисты обманули свыше 17 тысяч казахстанцев по всей стране. Мошенники убеждали людей вкладывать свои деньги, обещая большие вознаграждения. Всего клиенты принесли им 30 миллиардов тенге.

"Обратить взыскания в счет причиненного уголовным правонарушением ущерба – доказательства – квартиру, расположенную в Актобе. Апелляционную жалобу остальных потерпевших, защитников и осужденных оставить без изменений", - зачитал председатель судебной коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда Алибек Ахметов.

Источник: КТК

Дело финпирамид "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и "Estate Ломбард"

В феврале 2020 года сначала в Актобе, а потом и в других регионах Казахстана в полицию обратились сотни граждан, заявивших об обмане и мошенничестве. Полиция начала проверку и провела обыски в офисах трех организаций - "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и "Estate Ломбард".

За обысками последовали задержания руководителей филиалов компаний, которые, к слову, пытались скрыться за границей. Одного из них задержали в Кыргызстане, другого - в Молдове.

Отмечалось, что филиалы компаний действовали во многих городах Казахстана, а их деятельность рекламировали известные артисты. На деле оказалось, что организации работали по принципу финансовой пирамиды.

По данным МВД, потерпевшими по делу стали 17 тысяч человек, ущерб составил 30 миллиардов тенге. 48 человек оказались в списке обвиняемых.

Судебный процесс по крупнейшему делу о финансовых пирамидах начался летом 2021 года в Актобе. А в августе 2022 года были вынесены приговоры подозреваемым по делу, еще одного из организаторов осудили в конце сентября минувшего года в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021963-organizatory-finpiramid-obmanuvshie-kazahstantsev-na-30-mlrd-tenge-pytalis-smyagchit-sebe-prigovor/