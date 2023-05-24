Банду вымогателей осудили в Мангистау

Тюрьма. Иллюстративное фото: Rizky Panuntun / Getty Images

Пять жителей Мангистауской области осудили за вымогательство - дело рассмотрел Специализированный межрайонный суд по уголовным делам региона, сообщается на официальном сайте областного суда.

На скамье подсудимых оказались пять человек. Установлено, что подсудимые по предварительному сговору группой лиц, неоднократно вымогали деньги у физических лиц.

Кроме того у одного из фигурантов при личном обыске было обнаружено наркотическое средство "марихуана высушенная" в небольшом размере, которые он хранил без цели сбыта.

Суд принял во внимание наличие малолетних детей у подсудимых.

Один из фигурантов признан виновным по подпунктам 2 и 3 части 2 статьи 194 ("Вымогательство"); части 2 статьи 296 УК ("Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта") и в соответствии со статьей 58 УК ему назначено 4 года 8 месяцев лишения свободы.

Еще четверо признаны виновными по подпунктам 2 и 3 части 2 статьи 194 УК ("Вымогательство") и каждому назначено по 4 года 8 месяцев лишения свободы.

Пока приговор суда не вступил в законную силу.

Стоит отметить, что на прошлой неделе стражи порядка провели сразу две операции по задержанию предполагаемых вымогателей в разных регионах нашей страны.

В Актобе полицейские задержали группу предполагаемых вымогателей - у них изъяли оружие и боеприпасы. По информации полицейских, указанные лица вымогали крупную денежную сумму у предпринимателя, а также требовали переоформить на них авто марки Toyota Camry.

А в Жетысуской области задержаны двое подозреваемых в вымогательстве денег у бизнесмена. У мужчин изъяли 500 тыс. тенге. Как отметили правоохранители, эти деньги были отняты у бизнесмена путем угроз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021936-bandu-vymogateley-osudili-v-mangistau/