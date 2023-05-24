Свыше 124 млн тенге вложили в финпирамиду казахстанцы, надеясь на доход с криптовалюты

Изъятые деньги. Кадр из видео: АФМ РК

Четверо жителей городов Жезказган, Алматы и Астана подозреваются в организации незаконной деятельности финансовой пирамиды, сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финмониторингу.

По данным АФМ, на территории Жезказгана под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту "MetaGo" эти лица организовали финпирамиду.

По предварительной информации, они вовлекли более 600 лиц и свыше 124 млн тенге денежных средств вкладчиков.

Отмечается, что подозреваемых установили сотрудники департамента АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями АФМ.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что финансовая пирамида – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Финансовые пирамиды обладают следующими признаками:

Массированная реклама в СМИ, интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях, с обещанием высокой доходности, пассивного дохода.

Компания предлагает выкупить у клиентов движимое или недвижимое имущество по цене выше рыночной (в рассрочку от трех месяцев, либо по минимальной процентной ставке), а также наоборот предлагает клиентам купить движимое или недвижимое имущество по цене ниже рыночной (с обязательным авансовым платежом).

Обязательным условием является покупка товара/услуги на определенную сумму и привлечение дополнительно нескольких лиц (при этом отсутствуют розничные продажи).

Отсутствие лицензии/учетной регистрации АРРФР на осуществление некоторых видов деятельности.

Внесение денег осуществляется наличными, на карточный счет физического лица, либо через терминалы платежных организаций на электронный кошелек.

Нет точного определения деятельности компании, физического лица или публичного проекта (заявление об уникальной деятельности).

Наличие предварительных (специальных) взносов для последующего участия в деятельности компании или проекта.

Публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей уровень рыночного показателя.

Гарантирование доходности (запрещено на финансовом рынке, кроме банковских вкладов);

Использование в наименовании, символике, рекламных объявлениях слов и словосочетаний или символики, делающих их похожими на известные компании, бренды.

Неспособность компании, физического лица или публичного проекта подтвердить свою деятельность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021842-investirovanie-svyshe-124-mln-tenge-v-kriptovalyutu-nakryta-ocherednaya-finpiramida/