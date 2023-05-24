Свыше 124 млн тенге вложили в финпирамиду казахстанцы, надеясь на доход с криптовалюты
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Четверо жителей городов Жезказган, Алматы и Астана подозреваются в организации незаконной деятельности финансовой пирамиды, сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финмониторингу.
По данным АФМ, на территории Жезказгана под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту "MetaGo" эти лица организовали финпирамиду.
По предварительной информации, они вовлекли более 600 лиц и свыше 124 млн тенге денежных средств вкладчиков.
Отмечается, что подозреваемых установили сотрудники департамента АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями АФМ.
В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что финансовая пирамида – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.
Финансовые пирамиды обладают следующими признаками:
- Массированная реклама в СМИ, интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях, с обещанием высокой доходности, пассивного дохода.
- Компания предлагает выкупить у клиентов движимое или недвижимое имущество по цене выше рыночной (в рассрочку от трех месяцев, либо по минимальной процентной ставке), а также наоборот предлагает клиентам купить движимое или недвижимое имущество по цене ниже рыночной (с обязательным авансовым платежом).
- Обязательным условием является покупка товара/услуги на определенную сумму и привлечение дополнительно нескольких лиц (при этом отсутствуют розничные продажи).
- Отсутствие лицензии/учетной регистрации АРРФР на осуществление некоторых видов деятельности.
- Внесение денег осуществляется наличными, на карточный счет физического лица, либо через терминалы платежных организаций на электронный кошелек.
- Нет точного определения деятельности компании, физического лица или публичного проекта (заявление об уникальной деятельности).
- Наличие предварительных (специальных) взносов для последующего участия в деятельности компании или проекта.
- Публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей уровень рыночного показателя.
- Гарантирование доходности (запрещено на финансовом рынке, кроме банковских вкладов);
- Использование в наименовании, символике, рекламных объявлениях слов и словосочетаний или символики, делающих их похожими на известные компании, бренды.
- Неспособность компании, физического лица или публичного проекта подтвердить свою деятельность.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021842-investirovanie-svyshe-124-mln-tenge-v-kriptovalyutu-nakryta-ocherednaya-finpiramida/