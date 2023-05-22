Электронные сигареты на 2,4 млрд тенге без документов пытались ввезти в Казахстан

Сотрудники пограничной службы КНБ. Фото: t.me/knbgov_kz

Ввоз крупной партии контрабандных электронных сигарет на территорию Казахстана пресекли сотрудники пограничной службы КНБ, передает ведомство в своем официальном Telegram-канале.

"Пограничной службой КНБ совместно с сотрудниками Департамента государственных доходов на автомобильном пункте пропуска "Достык" в ходе пограничного контроля задержаны трое граждан Казахстана, пытавшихся на грузовых автомашинах ввезти крупную партию электронных сигарет без сопроводительных документов", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, предварительная стоимость изъятого товара составляет 2,4 млрд тенге.

В КНБ добавили, что подозреваемые и контрабандный груз были переданы в территориальное подразделение Департамента экономических расследований МФ РК для дальнейшего разбирательства.

Добавим, что, согласно статье 234 УК РК, перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов, в том числе запрещенных или ограниченных к перемещению товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (276 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, если то же деяние совершено:

неоднократно;

лицом с использованием своего служебного положения;

с применением насилия к лицу, осуществляющему пограничный или таможенный контроль;

в особо крупном размере (стоимость перемещенных товаров, превышающая 20 тыс. МРП – то есть более 69 млн тенге);

группой лиц по предварительному сговору, –

оно наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций либо должностным лицом, или же преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 1 – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, в марте подозреваемого в контрабанде золота на 4 млрд тенге экстрадировали из Кыргызстана в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021620-elektronnye-sigarety-na-24-mlrd-tenge-pytalis-vvezti-v-kazahstan/