Покровительство массажному салону предлагали лжеполицейские в Алматы

Массаж. Иллюстративное фото: pexels.com

Двух предполагаемых мошенников задержали в Алматы - мужчины выдавали себя за сотрудников полиции и предлагали свое покровительство, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По данному факту стражи порядка задержали двух граждан 1987 и 1992 годов рождения. Отмечается, что один из них уже имел судимость за имущественное преступление.

Начальник управления собственной безопасности ДП Алматы Ерик Жумабай прокомментировал произошедшее.

"Изобличены они были сотрудниками нашего подразделения при участии коллег из УП Бостандыкского района. Предварительно установлено, что злоумышленники, представившись сотрудниками полиции, и, угрожая привлечением к ответственности, неоднократно получили денежные средства за общее покровительство в сфере оказания массажных услуг", - сообщил он.

По его словам, подозреваемые дали признательные показания.

Действия мужчин квалифицировали по части 2 статьи 190 УК РК.

Фигуранты были водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время по делу проводятся следственные действия.

В полиции добавили, что согласно положениям УПК РК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до 4000 месячных расчетных показателей (МРП) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020941-pokrovitelstvo-massazhnomu-salonu-predlagali-lzhepolitseyskie-v-almaty/