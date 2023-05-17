Беременной казахстанке вынесли приговор за организацию финпирамиды

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Костанайской области вынесли приговор казахстанке за организацию финансовой пирамиды "Antares", сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финмониторингу РК.

Сообщается, что факт организации деятельности финпирамиды был выявлен сотрудниками территориального Департамента АФМ.

"В 2021 году подсудимая руководила деятельностью структурного подразделения пирамиды "Antares", и в группе лиц по предварительному сговору привлекали граждан для вложения наличных денежных средств в иностранной валюте, вводя их в заблуждение о возможности получения ежедневной гарантированной прибыли", – говорится в сообщении АФМ.

Как рассказывается в публикации, указанными действиями 33 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму почти 50 млн тенге.

Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Однако, как сообщается, исполнение наказания отсрочено на 5 лет в связи с наличием трех малолетних детей и беременности осужденной.

Приговор не вступил в законную силу.

На сайте "Электронного правительства" приводятся признаки финансовых пирамид. Некоторые из них приведены ниже:

Массированная реклама в СМИ, интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях, с обещанием высокой доходности, пассивного дохода.

Компания предлагает выкупить у клиентов движимое или недвижимое имущество по цене выше рыночной (в рассрочку от трех месяцев, либо по минимальной процентной ставке), а также наоборот предлагает клиентам купить движимое или недвижимое имущество по цене ниже рыночной (с обязательным авансовым платежом).

Обязательным условием является покупка товара/услуги на определенную сумму и привлечение дополнительно нескольких лиц (при этом отсутствуют розничные продажи).

Отсутствие лицензии/учетной регистрации АРРФР, включая, но не ограничиваясь, на осуществление:

банковской деятельности, в том числе по привлечению депозитов, выдаче кредитов, осуществления переводов и платежей и т. д.; деятельности на рынке ценных бумаг; деятельности на страховом рынке; деятельности по выдаче микрокредитов; коллекторской деятельности.

Наличие предварительных (специальных) взносов для последующего участия в деятельности компании или проекта.

Публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей уровень рыночного показателя.

Гарантирование доходности (запрещено на финансовом рынке, кроме банковских вкладов)/

Неспособность компании, физического лица или публичного проекта подтвердить свою деятельность (направления размещения привлеченных средства, информацию об их размещении).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020900-organizatora-finpiramidy-antares-osudili-v-kostanayskoy-oblasti/