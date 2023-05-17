Поезд в Алматинской области закидал камнями взрослый мужчина, а не заявленный ранее подросток

Подросток бросает камни в поезд. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.brothers

В Алматинской области грузовой поезд закидали камнями. Подозреваемым оказался 34-летний мужчина, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

Ранее мы сообщали, что на станции Шамалган грузовой поезд совершил экстренное торможение из-за того, что его закидали камнями. Тогда в пресс-службе "НК КТЖ" сообщили, что нарушителем был подросток.

Между тем, согласно сообщению полиции, подозреваемым оказался 34-летний житель Алматинской области. По информации ведомства, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и кидал камни грузовому поезду.

"13 мая в линейное управление полиции на станции Алматы-1 поступило сообщение о том, что машинист грузового поезда совершил экстренное торможение из-за нахождения человека на железнодорожном пути, тем самым предотвратил наезд на человека. Стоянка поезда составила 7 минут", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в отношении мужчины составлены два административных материала по части 5 статьи 559 и по части 1 статьи 434 КоАП РК. Также материал по данному инциденту был направлен в Карасайский районный суд для принятия решения.

Добавим, что, согласно части 5 статьи 559 КоАП РК, проход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет предупреждение или штраф в размере 3 МРП (10350 тенге).

Также, согласно части 1 статьи 434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020860-vzroslym-muzhchinoy-okazalsya-kazahstanets-zabrosavshiy-poezd-kamnyami-ranee-v-ktzh-ego-nazvali-podrostkom/