Депутата и его помощника переехали на авто после ссоры у цветочной клумбы (видео)

Депутата сбили на авто. Кадр из видео: instagram.com/gulbanuanyat

В Туркестанской области произошел конфликт с участием депутата, его помощника и местного жителя из-за мяча, попавшего в цветочную клумбу, передает сайт телеканала КТК.

В сюжете говорится, что инцидент произошел на аллее в селе Мырзакент Мактааральского района. Депутат районного маслихата Тимур Адамбеков и по совместительству директор этой аллеи, а также его помощник вступили в конфликт с местным жителем из-за мяча, который оказался в цветочной клумбе.

Как отмечают корреспонденты телеканала, помощник депутата ударил по лицу сельчанина, а тот в ответ сел за руль авто и переехал чиновников.

Отмечается, что депутат и его помощник находятся в больнице. А местного жителя взяли под стражу.

"В настоящее время в отношении обеих сторон начато досудебное расследование по статье 106 Уголовного кодекса и статье 293. Это "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство". Ход расследования находится на контроле начальника департамента полиции Туркестанской области", – сообщил заместитель начальника следственного управления ДП Туркестанской области Мухтар Сейдильдаев.

Источник: КТК

Добавим, что, согласно статье 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью предусматривает минимальное наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок, максимальное наказание – в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также, согласно статье 293 УК РК, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает наказываются лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020858-deputata-i-ego-pomoschnika-pereehali-na-avto-posle-ssory-u-tsvetochnoy-klumby-video/