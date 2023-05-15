Новость о женщине, скончавшейся после 5-часового допроса, опровергла полиция ВКО

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Среди казахстанцев распространилась информация о смерти женщины, которую якобы продержали на допросе в полиции более пяти часов. Департамент полиции ВКО назвал информацию ложной.

Соответствующий видеоролик опубликовали в Telegram-канале Besh.

На кадрах распространяемого видео мужчина, который представлен как адвокат из Астаны Нуржан Бикожа, утверждает, что с ним связался некий гражданин. Последний ему сообщил, что его мать удерживают в полиции более пяти часов.

"В один момент женщине стало плохо, но следователь не собирался отпускать ее и держал в отделении. Далее, по словам сына, он вызвал скорую и вместе с врачами зашел в отделение полиции. Работники медслужбы смогли забрать ее и госпитализировать, но вскоре женщина скончалась", – говорится в подписи к видео.

На новость отреагировали в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области. Там заявили, что информация не соответствует действительности, сообщается в Telegram-канале "Новости МВД РК".

В полиции рассказали, что 12 мая в 22:28 в дежурную часть Иртышского ОП с заявлением о содействии в поиске утерянных при переезде материальных ценностей обратился житель города.

"Данный факт зарегистрирован в книгу учета информации, где в ходе разбирательств установлено, что в доме заявителя работала 59-летняя гражданка, которая для проведения следственных действий 12 мая в 22:38 приглашена дежурным Иртышского ОП для дачи пояснений", – гласит публикация.

Женщина, как сообщается, прибыла в 23:38 и дожидалась следственно-оперативную группу во фронт-офисе УП Усть-Каменогорска.

"В 00:26 женщина сообщила дежурному о плохом самочувствии, после чего вызвана бригада скорой помощи, что подтверждается видеозаписью с камер видеонаблюдения. В настоящее время женщина находится в медицинском учреждении с диагнозом гипертония", – говорится в сообщении.

В статье 210 Уголовно-процессуального Кодекса РК указаны общие правила производства допроса. Ниже приведены некоторые из них:

Лицу, вызванному на допрос, сообщается, в качестве кого, по какому уголовному делу он будет допрошен, разъясняются права и обязанности, предусмотренные УПК, о чем делается отметка в протоколе.

Лица, вызванные по одному делу, допрашиваются отдельно от других допрашиваемых лиц. Лицо, осуществляющее досудебное расследование, принимает меры к тому, чтобы допрашиваемые, вызванные по одному делу, не могли общаться между собой до начала допроса.

Допрос начинается с предложения рассказать об известных допрашиваемому лицу обстоятельствах дела. Если допрашиваемый говорит об обстоятельствах, явно не относящихся к делу, ему должно быть указано на это.

По окончании свободного рассказа допрашиваемому могут быть заданы вопросы, направленные на уточнение и дополнение показаний. Задавать наводящие вопросы запрещается.

Допрос свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого с полной потерей речи и (или) слуха осуществляется с участием лица, владеющего навыками сурдоперевода. Участие этого лица в допросе отражается в протоколе.

При наличии у допрашиваемого психического или иного тяжкого заболевания его допрос осуществляется с разрешения врача и в его присутствии.

По решению лица, осуществляющего досудебное расследование, а также по просьбе подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего при допросе могут быть применены звуко- и видеозаписи. О применении звуко- и видеозаписи допрашиваемый уведомляется до начала допроса.

Звуко- и видеозаписи должны отражать весь ход допроса и содержать полностью показания допрашиваемых лиц. Звуко- и видеозаписи части допроса, а также повторение специально для записи показаний, данных в ходе того же допроса, не допускаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020660-novost-o-zhenschine-skonchavsheysya-posle-5-chasovogo-doprosa-oprovergla-politsiya-vko/