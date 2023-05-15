Два авто с оружием заблокировали полицейские в Алматы (видео)

Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото: ДП СКО

Минувшей ночью в Алатауском районе Алматы полицейские заблокировали два автомобиля Toyota, в которых в последствии было обнаружено оружие, сообщает медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, стражам порядка показалось подозрительным поведение мужчин у пустыря.

"Завидев сотрудников полиции, фигуранты бросились врассыпную, но тщетно. Они были задержаны. При досмотре транспортных средств и места происшествия изъяты ружья Сайга и ТОЗ, ножи, травматический пистолет и патроны.

Задержанные – жители Алматы и Алматинской области. Самому молодому 19 лет, а старшему – 37. К слову, трое из восьми подозреваемых ранее были судимы за кражи и преступление против личности", – рассказал начальник управления полиции Алатауского района Талгат Беркинбаев.

Полицейские зарегистрировали факт в едином реестре досудебного расследования и возбудили уголовное дело по статье 287 УК РК.

"В ходе следствия будут установлены происхождение и принадлежность изъятого оружия", – заверили в полиции.

Отмечается, что в соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Отметим, статья 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" гласит, что незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, наказываются штрафом в размере до 200 МРП (690 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно части 2 этой же статьи, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним, наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Часть 3 этой статьи гласит, что незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно части 4 статьи 287 УК РК, деяния, предусмотренные частью 3 этой же статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

По части 5 статьи 287 УК РК, деяния, предусмотренные частями 3 или 4, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

При этом лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.

Не признается добровольной сдача предметов, указанных в статье, в случае их изъятия при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020600-mashiny-s-oruzhiem-blokirovany-v-almaty/