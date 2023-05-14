Задержан подозреваемый в поджоге авто журналиста в Атырау

Подозреваемый. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские Атырау задержали мужчину, подозреваемого в поджоге авто известного журналиста Виктора Сутягина. Об этом сообщает новостной Telegram-канал МВД РК.

"Сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступности и криминальной полиции Атырауской области установлен и задержан подозреваемый в поджоге автомобиля журналиста.

В настоящее время по данному факту продолжается расследование", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Напомним, 11 мая в Атырау сгорел автомобиль собственного корреспондента МИА "Казинформ".

По словам Виктора Сутягина, на камере видеонаблюдения видно, что после двух часов ночи к его машине подошел человек, что-то сделал на капоте, после чего раздался взрыв.

Однако в полиции заявляли, что следов взрыва не обнаружено. По данным полицейских, 11 мая в 04.21 экипаж автопатруля возле дома по улице Наурызалиева в Атырау заметил горящий Lexus RX300. На место происшествия незамедлительно была направлена служба пожаротушения.

Заявление потерпевшего зарегистрировали по ч.3 ст.202 УК РК.

Добавим, что в соответствии с частью 3 статьи 202 УК РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, наказывается штрафом в размере от 3 тыс. до 7 тыс. МРП (от 10 млн до 24 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.

К слову, сам Сутягин позже, комментируя произошедшее, заявлял, что инцидент может быть связан с его профессиональной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020490-zaderzhan-podozrevaemyy-v-podzhoge-avto-zhurnalista-v-atyrau/