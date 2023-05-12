Был устный договор: алматинка сдала в аренду свой онлайн-магазин незнакомцу и пожалела об этом

Полицейская машина. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Алматинка пожаловалась на неизвестного мужчину, который арендовал ее онлайн-магазин, произвел продажу товара на миллионы тенге, сообщается в Telegram-канале "Новости МВД Республики Казахстан".

20 апреля 22-летняя алматинка обратилась в полицию Карасайского района. Она пожаловалась на неизвестного, который, по ее словам, на основании устного договора арендовал ее онлайн-магазин и произвел продажу товара на сумму почти 6,5 млн тенге, сообщили в МВД.

При этом, как говорится в публикации, некоторым клиентам товар не предоставил.

Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к уголовному правонарушению", – сообщили в МВД.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Согласно части 3 статьи 190 УК РК, мошенничество наказывается:

ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет;

либо лишением свободы на тот же срок.

При этом у лица могут конфисковать имущество, лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020291-almatinka-pozhalovalas-na-muzhchinu-obmanuvshego-klientov-ot-imeni-ee-onlayn-magazina/