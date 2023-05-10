Подпольное казино ликвидировали в Алматы

Казино. Иллюстративное фото: pexels.com

Департамент АФМ по городу Алматы пресек деятельность подпольного казино, работавшего в южной столице. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финмониторингу.

По данным ведомства, в Алматы был организован незаконный игорный бизнес в виде азартной карточной игры, предусматривающей денежные ставки и денежный выигрыш.

Отмечается, что в ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли игральные карты и фишки, покрытие для стола (сукно), а также денежные средства, перечисленные от игроков на карточный счет одного из организаторов.

"Установлено, что лицами в день игры осуществляется SMS-рассылка о проведении игры и приглашается узкий круг игроков, после чего созывается подконтрольный рабочий персонал, состоящий из дилеров и официантов", – рассказали сотрудники АФМ.

Сейчас досудебное расследование по этому делу окончено и направлено в суд. Иная информация не разглашается.

Отметим, что согласно Уголовному кодексу РК, наказание за организацию незаконного игорного бизнеса установлено в статье 307.

Так, незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством РК об игорном бизнесе, либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019965-deyatelnost-podpolnogo-kazino-presekli-v-almaty/