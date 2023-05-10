"Каждый негодяй будет наказан": глава МВД высказался о задержании полицейского с наркотиками

Полицейская машина. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава МВД Марат Ахметжанов в кулуарах мажилиса высказался о недавнем задержании полицейского, подозреваемого в распространении наркотиков в Костанае, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Ахметжанов заявил, что такой факт действительно произошел.

"Да, мы задержали его. Сейчас идет расследование по этому делу", – отметил он.

Глава МВД очень эмоционально высказался об этой ситуации.

"Каждый негодяй, который будет совершать (преступления – прим. ред.), будет подвергнут в соответствии с нашим законодательством к установленным мерам наказания. В отношении него уже избрана мера пресечения – арест, идет служебная проверка, по результатам которой, если есть лица, которые виновны, будут привлечены к установленной законом ответственности", – резюмировал министр.

Напомним, на этой неделе стало известно, что полицейского из Костаная заподозрили в распространении наркотиков. Он был задержан.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК, согласно которой незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019945-kazhdyy-negodyay-budet-nakazan-glava-mvd-vyskazalsya-o-zaderzhanii-politseyskogo-s-narkotikami/