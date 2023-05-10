Карагандинка не подозревала, что ее праздник омрачит случайная гостья

Сервированный стол. Иллюстративное фото: pexels.com

Карагандинка пригласила к себе гостей на праздник и не подозревала, что в их числе окажется случайный человек. После мероприятия у нее пропали ценности, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В полицию Караганды обратилась 43-летняя жительница города. Она рассказала, что пригласила к себе гостей на празднество. На следующий после торжества день женщина заметила пропажу золотой цепочки и кулона. Сумма ущерба составила более 300 тысяч тенге.

Стражи порядка провели следственно-оперативные мероприятия и задержали 46-летнюю подозреваемую. Она дала признательные показания и пояснила, что в квартиру потерпевшей попала случайно, где на очередную гостью никто не обратил внимания.

Затем, пользуясь моментом, она забрала ювелирные изделия и скрылась. Вещественные доказательства изъяты.

"Во время досудебного расследования по ст.188 УК РК "Кража" полицейские установили причастность подозреваемой к еще одному аналогичному факту", - отметили в МВД.

Наказание за кражу в Казахстане

Согласно со ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019900-karagandinka-ne-podozrevala-chto-ee-prazdnik-omrachit-sluchaynaya-gostya/