Автомат Калашникова, ружье и наркотики нашли у задержанного в ходе спецоперации алматинца
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Боевое оружие и наркотики хранил 44-летний алматинец - полицейские провели спецоперацию по его задержанию, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.
Мужчину задержали на пересечении проспекта Достык и улицы Оспанова. Спецоперация проведена в рамках расследования уголовного дела по факту хищения оружия.
Был задержан 44-летний житель Алматы, который ранее был судим за имущественные преступления. В ходе санкционированного личного обыска был изъят полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом.
"В дальнейшем при проведении санкционированного обыска по месту жительства фигуранта, в сарае обнаружены боевой автомат АК-74 и мелкокалиберное нарезное ружье ТОЗ-17. Специальная экспертиза установит истинную принадлежность и происхождение этого оружия", - рассказал замначальника департамента полиции города Дидар Аханов.
Также, по его словам, был задержан гражданин 1970 года рождения, который, как предполагает следствие, продал наркотик задержанному на проспекте Достык мужчине.
"В результате изъяты полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом и записи с датами, именами и суммами денежных средств", - добавил Аханов.
Согласно статье 291 УК РК, хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, его основных (составных) частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств если они совершены: лицом с использованием своего служебного положения, неоднократно, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019895-avtomat-kalashnikova-ruzhe-i-narkotiki-nashli-u-zaderzhannogo-v-hode-spetsoperatsii-almatintsa/