Автомат Калашникова, ружье и наркотики нашли у задержанного в ходе спецоперации алматинца

Задержание. Фото: polisia.kz

Боевое оружие и наркотики хранил 44-летний алматинец - полицейские провели спецоперацию по его задержанию, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Мужчину задержали на пересечении проспекта Достык и улицы Оспанова. Спецоперация проведена в рамках расследования уголовного дела по факту хищения оружия.

Был задержан 44-летний житель Алматы, который ранее был судим за имущественные преступления. В ходе санкционированного личного обыска был изъят полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом.

"В дальнейшем при проведении санкционированного обыска по месту жительства фигуранта, в сарае обнаружены боевой автомат АК-74 и мелкокалиберное нарезное ружье ТОЗ-17. Специальная экспертиза установит истинную принадлежность и происхождение этого оружия", - рассказал замначальника департамента полиции города Дидар Аханов.

Изъятое оружие. Фото: Polisia.kz

Также, по его словам, был задержан гражданин 1970 года рождения, который, как предполагает следствие, продал наркотик задержанному на проспекте Достык мужчине.

"В результате изъяты полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом и записи с датами, именами и суммами денежных средств", - добавил Аханов.

Согласно статье 291 УК РК, хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, его основных (составных) частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств если они совершены: лицом с использованием своего служебного положения, неоднократно, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019895-avtomat-kalashnikova-ruzhe-i-narkotiki-nashli-u-zaderzhannogo-v-hode-spetsoperatsii-almatintsa/