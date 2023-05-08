Более 1 млн тенге отняли у менеджера МФО под давлением в Караганде

Задержанные. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в незаконном завладении более одного миллиона тенге, сообщается в Telegram-канале "Новости МВД Республики Казахстан".

В МВД рассказали, что в одной из микрофинансовых организаций Караганды двое неизвестных завладели 1 млн 29 тыс. тенге из кассы. При этом, как сообщается, подозреваемые угрожали 30-летней работнице МФО предметом, похожим на пистолет.

Соответствующее сообщение поступило в полицию 5 мая примерно в 18:00.

"С целью раскрытия тяжкого преступления создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников криминальной полиции аппарата департамента, а также управления полиции города и территориальных подразделений.

7 мая в результате проведенных мероприятий в Астане сотрудниками полиции задержаны подозреваемые – двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет. Вещественные доказательства изъяты", – сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится расследование.

Ранее мы писали, что в Туркестанской области задержаны подозреваемые в разбойном нападении.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 192 УК РК, согласно которой разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019797-bolee-1-mln-tenge-otnyali-u-menedzhera-mfo-pod-davleniem-v-karagande/