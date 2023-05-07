Полицейского задержали в СКО за незаконную охоту (фото)

Задержание. Фото: Минэкологии РК

Сотрудника полиции задержали за незаконную охоту на гусей в Северо-Казахстанской области, сообщается на официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Вчера, 6 мая, примерно в час дня, госинспекторами оперативной группы "Сапсан", совместно с госинспекторами Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции Минэкологии, в ходе проведения рейдовых мероприятий на берегу озера Чаглытенгиз задержаны четверо жителей Петропавловска, среди которых действующий сотрудник полиции.

Изъятое оружие. Фото: Минэкологии РК

Их задержали за совершение незаконной охоты на запрещенную дичь (гусей), без соответствующих разрешительных документов.

У задержанных изъяли 31 тушку диких перелетных гусей, а также средства незаконной охоты - две моторные лодки, три гладкоствольных огнестрельных охотничьих ружья 12 калибра.

По информации Минэкологии, ущерб от действий задержанных составил 800 тыс. тенге.

Лодка. Фото: Минэкологии РК

На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции Аккаинского района Северо-Казахстанской области.

Факт незаконной охоты зарегистрирован в ЕРДР Аккаинского района по части 3 статьи 337 УК РК.

Начато досудебное расследование.

Отметим, согласно статье 337 УК РК, незаконная охота, в том числе с применением огнестрельного, пневматического, метательного, холодного оружия, других видов орудий добывания, собак, ловчих хищных птиц, верхового, гужевого транспорта, если это деяние совершено с причинением значительного ущерба, а равно незаконная охота с применением взрывчатых устройств или иных средств массового уничтожения животных, авиа-, авто-, мототранспортных средств, в том числе снегоходной техники, либо маломерных судов, совершенная группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019701-politseyskogo-zaderzhali-v-sko-za-nezakonnuyu-ohotu-foto/