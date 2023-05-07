Полицейского задержали в СКО за незаконную охоту (фото)
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Сотрудника полиции задержали за незаконную охоту на гусей в Северо-Казахстанской области, сообщается на официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Вчера, 6 мая, примерно в час дня, госинспекторами оперативной группы "Сапсан", совместно с госинспекторами Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции Минэкологии, в ходе проведения рейдовых мероприятий на берегу озера Чаглытенгиз задержаны четверо жителей Петропавловска, среди которых действующий сотрудник полиции.
Их задержали за совершение незаконной охоты на запрещенную дичь (гусей), без соответствующих разрешительных документов.
У задержанных изъяли 31 тушку диких перелетных гусей, а также средства незаконной охоты - две моторные лодки, три гладкоствольных огнестрельных охотничьих ружья 12 калибра.
По информации Минэкологии, ущерб от действий задержанных составил 800 тыс. тенге.
На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции Аккаинского района Северо-Казахстанской области.
Факт незаконной охоты зарегистрирован в ЕРДР Аккаинского района по части 3 статьи 337 УК РК.
Начато досудебное расследование.
Отметим, согласно статье 337 УК РК, незаконная охота, в том числе с применением огнестрельного, пневматического, метательного, холодного оружия, других видов орудий добывания, собак, ловчих хищных птиц, верхового, гужевого транспорта, если это деяние совершено с причинением значительного ущерба, а равно незаконная охота с применением взрывчатых устройств или иных средств массового уничтожения животных, авиа-, авто-, мототранспортных средств, в том числе снегоходной техники, либо маломерных судов, совершенная группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019701-politseyskogo-zaderzhali-v-sko-za-nezakonnuyu-ohotu-foto/