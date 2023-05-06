КНБ сообщил о задержании 58 человек

Рейд. Фото: t.me/knbgov_kz

В ходе рейдовых мероприятий в приграничных водах Казахстана на Каспии задержаны 58 правонарушителей и 23 плавсредства. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале КНБ РК.

Как рассказали в ведомстве, 30 апреля пограничными службами Казахстана и России совместно с другими уполномоченными органами РК проведен очередной этап оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение браконьерской деятельности.

Рейд. Фото: t.me/knbgov_kz

Так, во время рейда в приграничных водах Казахстана на Каспии задержаны 58 человек и 23 плавсредства. Изъято более 100 километров сетей и иных орудий для лова.

Изъятая рыба. Фото: t.me/knbgov_kz

В естественную среду обитания выпущено 288 рыб осетровых пород, 13 тысяч рыб частиковых пород и 7 тюленей.

Изъятая рыба. Фото: t.me/knbgov_kz

"Наложено 1 647 375 тенге административных штрафов. Предотвращенный ущерб государству составил более 588 млн тенге", - пояснили в КНБ.

Наказание за нарушение правил рыболовства в Казахстане

В соответствии со ст.383 КоАП РК:

1. Нарушение правил рыболовства, а также правил осуществления других видов пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере семидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

3. Грубое нарушение правил рыболовства, за исключением любительского (спортивного) рыболовства, в запрещенные сроки, запрещенными орудиями или способами, в запрещенных местах, а также правил осуществления других видов пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере шестидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей, с конфискацией предметов и (или) орудия административного правонарушения или без таковой.

4. Действие, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере сорока, на субъектов малого предпринимательства – в размере восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей, с конфискацией предметов и (или) орудия административного правонарушения или без таковой.

5. Забор воды из рыбохозяйственных водоемов без установки специальных приспособлений для предохранения от попадания рыбы в водозаборные сооружения влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере семидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019672-knb-soobschil-o-zaderzhanii-58-chelovek/