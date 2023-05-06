Тепловизор зафиксировал подозрительное передвижение людей на казахстанской границе

Задержанные. Фото: t.me/mgorod_kz

29 апреля тепловизор зафиксировал, как семеро человек пытаются незаконно пересечь границу Казахстана с Россией в обход пунктов пропуска. Об этом сообщили в Департаменте пограничной службы КНБ по Западно-Казахстанской области, передает "Мой город".

"На тепловизоре четко фиксировалось передвижение, что позволило пограничникам своевременно пресечь незаконные действия. Указанные лица задержаны. При этом выяснилось, что основной причиной их поступка являлось наличие ограничений на право пересечения границы", - рассказали в ведомстве.

Граждан Узбекистана привлекли к ответственности и выдворили из страны.

В ДКНБ отметили, что за первые четыре месяца текущего года пограничники задержали более 350 нарушителей.

"Граждане стран Центральной Азии пытаются незаконно нарушить границу для поиска лучших условий жизни или выезда в европейские страны. Они зачастую обращаются к гражданам Казахстана и России - организаторам каналов незаконной миграции, которые за крупное денежное вознаграждение обещают реализовать их преступные намерения. Однако это является одним из видов мошенничества", - предупредили в ведомстве.

Наказание за организацию незаконной миграции

В соответствии со ст.394 УК РК:

1. Организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан –

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору, –

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное преступной группой, –

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019667-teplovizor-zafiksiroval-podozritelnoe-peredvizhenie-lyudey-na-kazahstanskoy-granitse/