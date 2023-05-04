Гульмиру Сатыбалды обязали выплатить более 6,5 млрд тенге Алагузову

Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сегодня огласили приговор Гульмире Сатыбалды. Кроме назначения в виде лишения свободы на 7 лет суд также постановил взыскать с осужденной более 6,5 млрд тенге в пользу бизнесмена Турсена Алагузова, передает корреспондент NUR.KZ.

"Гражданский иск потерпевшего Алагузова удовлетворен частично. В его пользу взыскать сумму ущерба в размере более 6,5 млрд тенге, путем возврата 43,25% простых акций, а также моральный вред в сумме 1 млн тенге.

Производство по гражданскому иску потерпевшей Мекешовой А. прекращено в связи с заключением медиативного соглашения и отказом от иска", - заявил судья Кеменгер Имашев.

В суде сообщили, что в 2020 году Сатыбалды оказывала морально-психологическое давление на потерпевшего Алагузова и заставила его переписать принадлежащие ему 43,25% акции АО "Galanz Bottlers" от доверенных лиц последнего на свое доверенное лицо Джусупова, чем причинила ему материальный ущерб на сумму более 6,5 млрд тенге.

Отметим, что Гульмире Сатыбалды суд назначил 7 лет лишения свободы. Ее подчиненные Батыршаев и Утебеков получили 7 и 5 лет лишения свободы соответственно.

Напомним, что с Мекешевой Сатыбалды ранее заключила медиативное соглашение с передачей ей акций двух компаний взамен на отказ от своих претензий.

Ранее прокурор рассказал, что Сатыбалды организовала похищение Мекешевой, которая была ее подчиненной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019348-gulmiru-satybaldy-obyazali-vyplatit-bolee-65-mlrd-tenge-alaguzovu/