Адвоката в Алматы приговорили к 7 годам колонии

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Адвоката приговорили к семи годам лишения свободы. Его обвинили в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, сообщается в официальном Facebook-профиле судов Алматы.

Сообщается, что в районном суде №2 Медеуского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении Г. по обвинению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.

"Судом установлено, что Г., являясь адвокатом Алматинской городской коллегии адвокатов, осуществляя защиту А. и Г., привлекавшихся к уголовной ответственности по факту выписки счет-фактур без фактического выполнения работ и оказания услуг, под предлогом дачи взятки следователю ДЭР, вводя А. и Г. в заблуждение, получил от них по 1 млн тенге, которые похитил", – говорится в сообщении.

При назначении наказания суд в качестве смягчающего обстоятельства учел наличие у осужденного малолетних детей. Отягчающим же обстоятельством стало нарушение им профессиональной клятвы.

Сообщается, что приговором суда Г. признали виновным по части 3 статьи 24, пункту 2 части 4 статьи 190, части 4 статьи 28, а также по пункту 2 части 3 статьи 367 УК РК.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", – говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

Согласно части 3 статьи 24 УК РК, покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Согласно части 4 статьи 28 УК РК, подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению уголовного правонарушения путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

Кроме того, согласно пункту 2 части 3 статьи 367 УК РК, дача взятки в крупном размере наказываются:

штрафом в размере от 40-кратной до 50-кратной суммы взятки;

либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Также следует конфискация имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019300-advokata-v-almaty-prigovorili-k-7-godam-kolonii/