Задержание. Иллюстративное фото: polisia.kz

Подозреваемого в вымогательстве задержали в Акмолинской области. Оказалось, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, 30 апреля в отдел полиции Бурабайского района поступило сообщение от местного жителя о вымогательстве.

Заявитель рассказал, что 10 марта знакомый путем угроз отнял принадлежащий ему телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 28-летнего жителя Щучинска. Выяснилось, что он ранее привлекался к уголовной ответственности по ст.106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый признался в содеянном.

Расследование проводится по ч.1 ст.194 УК РК "Вымогательство".

Наказание за вымогательство в Казахстане

Согласно ст.194 УК РК:

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Вымогательство, совершенное:

1) с применением насилия;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Вымогательство, совершенное:

1) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;

2) с целью получения имущества в крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019127-podozrevaemogo-v-vymogatelstve-zaderzhali-v-akmolinskoy-oblasti/