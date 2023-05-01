Щит, бронежилет, гранаты: тайник с оружием нашли близ Талдыкоргана

Схрон. Фото с места событий: t.me/POLICE_of_KZ

Тайник с оружием и боеприпасами был найден близ Талдыкоргана - схрон был обнаружен в одном из дачных массивов, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Находка была сделана в минувшую субботу, 29 апреля, сотрудниками УБОП при проверке поступившей к ним оперативной информации.

Начальник УБОП ДП Жетысуской области Саркытбай Кусаинов прокомментировал инцидент.

"В тайнике оказался целый арсенал. Обнаружено два травматических пистолета, обрез гладкоствольного ружья, три светошумовые гранаты, более 100 патронов различного калибра, а также полицейский щит, бронежилет и две каски", - сообщил он.

В настоящий момент возбуждением по факту уголовного производства, предусмотренного ч. 3 ст. 287 УК РК.

Отметим, согласно положениям данной статьи, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств – наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018857-schit-bronezhilet-granaty-taynik-s-oruzhiem-nashli-bliz-taldykorgana/