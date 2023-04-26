Распечатанными на принтере деньгами расплачивались в Кызылорде (видео)

Фальшивые деньги. Кадр из видео: t.me/afm_rk

28-летнего жителя Кызылорды подозревают в хранении и реализации фальшивых банкнот номиналом в 20 000 тенге. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ведомстве рассказали, что завершено расследование уголовного дела по факту хранения и сбыта поддельных денег. Материалы направлены в суд.

"28-летний житель Кызылорды обвиняется в хранении и реализации на автозаправочной станции, а также в магазине автозапчастей фальшивых банкнот номиналом в 20 000 тенге.

Расплачиваясь фальшивыми деньгами, на сдачу он получал оригинальные банкноты Нацбанка РК. В ходе расследования он полностью признал свою вину", - пояснили в АФМ.

Криминалисты пришли к выводу, что изъятые банкноты не соответствуют денежным знакам Национального банка и распечатаны на цветных принтерах.

Наказание за изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег

В соответствии со ст.231 УК РК:

1. Изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка Республики Казахстан, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

2. Те же деяния, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в крупном размере;

4) с перемещением через Государственную границу Республики Казахстан, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой, –

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018304-raspechatannymi-na-printere-dengami-rasplachivalis-v-kyzylorde-video/