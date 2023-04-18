Продавал автомобиль: жителя Кокшетау подозревают в обмане граждан из нескольких областей

Задержание. Фото: Polisia.kz

Жителя Кокшетау задержали по подозрению в мошенничестве – предполагается, что он обманывал казахстанцев с помощью фейкового объявления, сообщается на официальном медиа портале МВД Polisia.kz.

С начала года в полицию Кокшетау поступило сразу несколько заявлений от граждан, которые стали жертвами мошенничества в Сети.

Потерпевшие на популярном сайте объявлений находили информацию о продаже автомобиля по привлекательной цене и связывались с "хозяином" авто.

33-летняя алматинка рассказала полицейским, что намеривалась приобрести автомобиль марки Hyundai Tucson.

На сайте она отыскала объявление и связалась с автором. Они договорились о сделке купли-продажи, однако женщину попросили внести предоплату, чтобы убрать объявление с сайта. Не подозревая об обмане, она перевела 50 тыс. тенге на указанный счет, однако в последующем "хозяин" авто перестал выходить на связь.

Аналогичные заявления поступили от жителей Алматинской области и Караганды.

По этим фактам стражи порядка начали расследование по статье "Мошенничество".

Сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью был установлен подозреваемый – 27-летний житель Кокшетау. Его задержали.

В ходе задержания оперативниками были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств сотовые телефоны и 60 SIM-карт.

При осмотре мобильных телефонов, полицейские нашли аккаунт на котором было размещено фейковое объявление о продаже автомобиля, стоимостью 17,2 млн тенге.

Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017258-prodaval-avtomobil-zhitelya-kokshetau-podozrevayut-v-obmane-grazhdan-iz-neskolkih-oblastey/