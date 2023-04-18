Подозреваемого в самоуправстве пожилого алматинца ищет полиция

Подозреваемый. Фото: instagram.com/almaty_police_department

В Алматы разыскивают пожилого мужчину, которого подозревают в самоуправстве, передает департамент полиции южной столицы в своем официальном Instagram-аккаунте.

Как сообщили в полиции, разыскивается житель Алматы 1962 года рождения.

"Управлением полиции Ауэзовского района ДП Алматы разыскивается Воргин С. Б. 1962 года рождения. В ходе досудебного расследования гражданин Воргин С.Б. признан подозреваемым и его деяние квалифицировано по части 4 статьи 389 УК РК", – говорится в публикации.

В Департаменте полиции Алматы призвали казахстанцев, которым известно о местонахождении разыскиваемого, обратиться по номеру телефона: +7(727) 298-53-02, или 102.

Добавим, что, согласно части 4 статьи 389 УК РК, самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законодательством РК, осуществление своего действительного или предполагаемого права, оспариваемого другим лицом или организацией, повлекшее тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017234-podozrevaemogo-v-samoupravstve-pozhilogo-almatintsa-ischet-politsiya/