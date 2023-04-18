Главу отдела образования задержали по делу о хищении 543 млн тенге в Кызылординской области

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

В Кызылординской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя и бухгалтера Жанакорганского районного отдела образования по ст.189 ч.4 п.2 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), передает официальный Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

Госслужащих подозревают в хищении бюджетных средств в сумме 543 млн тенге путем перечисления денег в виде оплаты труда на карт-счета лиц, не являющихся работниками образовательных учреждений.

C санкции Специализированного следственного суда Кызылорды подозреваемые взяты под стражу.

"В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального Кодекса иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - отметили в Антикоре.

Добавим, что согласно ст.189 ч.4 п.2 УК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, если они совершены в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

А в случаях совершения их лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017176-glavu-otdela-obrazovaniya-zaderzhali-po-delu-o-hischenii-543-mln-tenge-v-kyzylordinskoy-oblasti/