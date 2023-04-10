Казахстанец занизил цену своего Maybach, попался и заплатил еще 14 млн тенге

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В ходе контроля таможенной стоимости товаров сотрудники КГД выявили факт того, что казахстанец пытался занизить стоимость Maybach, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что он импортировал из Германии люксовое авто Mercedes-Benz S680 MAYBACH и пытался занизить его реальную стоимость, чтобы заплатить меньше налогов, однако с него взыскали 14 млн тенге.

В ведомстве пояснили, что в целях пресечения фактов уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов в конце прошлого года КГД МФ РК во взаимодействии с таможенными органами Германии выявлен данный факт.

По данным КГД, реальная стоимость данного люксового авто составляет 292 тыс. евро однако была заявлена стоимость 181 тыс. евро.

"В результате только с авто дополнительно взыскано 14 млн тенге и такие примеры не единичны", – отметили специалисты.

В ведомстве предупредили, что КГД имеет все рычаги для получения достоверной информации и привлечения нарушителей к ответственности.

Согласно подсчетам, за первый квартал 2023 года в РК импортировано 25 277 легковых авто (14 409 ДТ) с уплатой ТПиН на сумму 83 млрд тенге, что в 3,2 раза больше чем за аналогичный период прошлого года (8 124 ТС (4 848 ДТ), ТПиН 24,7 млрд тенге).

В КГД напомнили гражданам, что в отношении уплаты таможенных платежей и налогов, например, по легковому авто 2021 года выпуска объемом 2 500 кубических сантиметров, таможенной стоимостью 15 000 долларов США, при курсе доллара 448,12 действующем на день подачи декларации, причитаются следующие таможенных платежи и налоги:

таможенный сбор за декларирование товара – 20 000 тенге;

ввозная таможенная пошлина в размере 15% по коду ТНВЭД 8703231982 – 1 008 270 тенге;

расчет НДС по ставке 12% осуществляется при сложении сумм общей суммы товара, сбора и пошлины – 927 608 тенге.

Отмечается, что уплата "акциза" на транспортные средства осуществляется в случаях превышения объема двигателя более 3 000 кубических сантиметров на легковые автомобили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016182-kazahstanets-zanizil-tsenu-svoego-maybach-popalsya-i-zaplatil-esche-14-mln-tenge/