Конфликт на Капчагайском водохранилище попал на видео: подозреваемых задержали

Конфликт на Капчагайском водохранилище. Кадр из видео: t.me/egovpress

На частной базе отдыха в Кунаеве произошла драка. Прибывшие на место инцидента полицейские задержали предполагаемых участников конфликта, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

В Telegram-канале Egov.press опубликовано видео, на котором запечатлен конфликт между группой людей. А на одном из кадров – внедорожник протаранил другую машину.

"Со слов автора, отдыхающие в городе Кунаев случайно разоблачили якобы браконьеров. После чего произошла драка, браконьеры приставали нож к девушке, и отдыхающие протаранили автомобиль браконьеров. По словам автора видео, сотрудники полиции отпустили их, потому что были на стороне браконьеров", – говорится в публикации.

По информации МВД, 8 апреля в 19:03 в управление полиции Кунаева из городской больницы поступило сообщение о поступлении трех мужчин с различными телесными повреждениями.

"В ходе следствия установлено, что пострадавшие приехали на коллективный отдых на берег водохранилища Капчагай и проникли на частную территорию. Прибывшие на место работники зоны и собственник 1986 года рождения вступили в словесную перепалку с мужчинами, которая переросла в драку", – рассказал начальник УП Кунаева Улан Садыков.

Отмечается, что на место инцидента был направлен наряд полиции. Участников происшествия доставили в управление полиции для выяснения обстоятельств случившегося и правовой оценки действий каждого из его участников.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного пункта 1 части 2 статьи 293 УК РК "Хулиганство". Расследование продолжается.

Добавим, что, согласно вышеуказанной статье, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, если оно совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, то наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн 250 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016063-konflikt-na-kapchagayskom-vodohranilische-popal-na-video-podozrevaemyh-zaderzhali/