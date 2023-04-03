Водитель мопеда сбил полицейского и пытался скрыться в Алматы

Мопед задержанного. Фото: polisia.kz

В Алматы мопедист сбил сотрудника полиции и пытался скрыться с места инцидента. Водителя мопеда привлекли к ответственности, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, происшествие случилось на Кульджинском тракте.

"Патрульный экипаж двигался по заданному маршруту. Нарушителя на мопеде заметили сразу. Он, превышая скорость, двигался на встречу по разделительной полосе. На законные требования стражей порядка об остановке водитель не отреагировал: по ходу движения сбил сотрудника полиции и попытался скрыться. Инспектор получил травму руки", – рассказал командир специализированного батальона УМПС ДП города Алматы Жаныбек Ускембаев.

Как сообщили в полиции, водителем мопеда оказался 39-летний алматинец, не имеющий водительских прав на управление транспортом. Он был лишен документа решением суда еще в 2019 году за то, что управлял авто в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что задержанного привлекли к административной ответственности сразу по трем статьям Кодекса РК об административных правонарушениях, в том числе за неподчинение требованиям полицейского и наезд на него.

Добавим, что, согласно статье 667 КоАП РК:

неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа , органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере 30 МРП (103500 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток;

, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут либо административный арест на срок до 15 суток; действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на срок от 15 до 20 суток .

. действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, влекут штраф в размере 50 МРП (172500 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015283-voditel-mopeda-sbil-politseyskogo-i-pytalsya-skrytsya-v-almaty/