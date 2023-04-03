Мужчину принуждали попрошайничать возле мечети в Актобе

Мужчина в коляске. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге в МВД сообщили о факте принуждения к попрошайничеству в Актобе - семейная пара принуждала 46-летнего инвалида просить милостыню у мечети, передает корреспондент NUR.KZ.

В Актобе сотрудниками полиции совместно с волонтерами выявлен факт принуждения к занятию попрошайничеству.

"Установлено, что 46-летнего мужчину, инвалида-колясочника в феврале этого года путем угроз и применения насилия привезла семейная пара из Шымкента в Актобе для принуждения к попрошайничеству.

Ежедневно с утра до вечера его выставляли на территории рынков и по пятницам около мечетей, где поступало по 5-6 тысяч тенге в день. Весь доход подозреваемые присваивали себе" , - сообщил начальник Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов.

В МВД сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье 128 часть 1 УК РК - торговля людьми.

Потерпевшего мужчину разместили в кризисном центре.

Согласно статье 128 УК РК, купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015171-muzhchinu-prinuzhdali-poproshaynichat-vozle-mecheti-v-aktobe/