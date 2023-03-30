Россиянке спустя 3 года вернули Toyota Highlander в Павлодаре

Марины Платти. Фото: polisia.kz

Павлодарские полицейские вернули россиянке угнанный три года назад кроссовер Toyota Highlander. Марина Платти выразила благодарность казахстанским стражам порядка, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказала россиянка, в 2020 году в Новосибирске у нее угнали Toyota Highlander. Она обратилась в полицию с заявлением по месту жительства.

Спустя столько времени Марина Платти уже и не надеялась, что машину найдут. Но ей позвонили правоохранители из Павлодара и сообщили радостную весть.

"Оказалось, что моя машина находилась в Казахстане. Благодаря профессиональным действиям павлодарской полиции была проведена большая и скрупулезная работа. Как установлено, на авто подделали агрегатные номера и продали жителю Алматы", - говорит россиянка.

Затем кроссовер несколько раз перепродавали, последним покупателем стал павлодарец. После проведения экспертиз было установлено, что автомобиль принадлежит гражданке России.

"Сегодня у меня счастливый день. Я забрала свою машину. Спасибо огромное!" - поблагодарила Марина Платти.

Какое наказание грозит за угон и кражу в Казахстане

Согласно ч.1 ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

А соответствии со ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014752-rossiyanke-spustya-3-goda-vernuli-toyota-highlander-v-pavlodare/