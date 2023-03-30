Россиянке спустя 3 года вернули Toyota Highlander в Павлодаре
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Павлодарские полицейские вернули россиянке угнанный три года назад кроссовер Toyota Highlander. Марина Платти выразила благодарность казахстанским стражам порядка, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
Как рассказала россиянка, в 2020 году в Новосибирске у нее угнали Toyota Highlander. Она обратилась в полицию с заявлением по месту жительства.
Спустя столько времени Марина Платти уже и не надеялась, что машину найдут. Но ей позвонили правоохранители из Павлодара и сообщили радостную весть.
"Оказалось, что моя машина находилась в Казахстане. Благодаря профессиональным действиям павлодарской полиции была проведена большая и скрупулезная работа. Как установлено, на авто подделали агрегатные номера и продали жителю Алматы", - говорит россиянка.
Затем кроссовер несколько раз перепродавали, последним покупателем стал павлодарец. После проведения экспертиз было установлено, что автомобиль принадлежит гражданке России.
"Сегодня у меня счастливый день. Я забрала свою машину. Спасибо огромное!" - поблагодарила Марина Платти.
Какое наказание грозит за угон и кражу в Казахстане
Согласно ч.1 ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
А соответствии со ст.188 УК РК:
1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. Кража, совершенная:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) исключен;
3) исключен;
4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –
наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
3. Кража, совершенная:
1) в крупном размере;
2) неоднократно;
3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –
наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
4. Кража, совершенная:
1) преступной группой;
2) из нефтегазопровода;
3) в особо крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014752-rossiyanke-spustya-3-goda-vernuli-toyota-highlander-v-pavlodare/