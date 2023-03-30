Чернозем незаконно добывали в одном из районов Алматы

Чернозем. Иллюстративное фото: pexels.com

Вчера днем в полицию города Алматы поступило сообщение о незаконной добыче плодородного слоя земли на частной территории, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как сообщили в ведомстве, 29 марта примерно в 12:50 в полицию поступил вызов от жителя Наурызбайского района Алматы. Он заявил о факте незаконной добычи чернозема в микрорайоне Карагайлы. Отмечается, что земельный участок, о котором идет речь, находится в частном владении.

Согласно Толковому словарю Ушакова, чернозем – это почва луговых степей, темного цвета, отличающаяся высоким плодородием.

"Сотрудниками природоохранной полиции района совместно с отделом экологии пресечена деятельность преступников. Данный вопрос находится на контроле Специализированной природоохранной прокуратуры Алматы, прокуратуры района и акимата", – подчеркнули представители городской администрации.

За указанные действия предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 337 Кодекса об административных правонарушениях "Уничтожение или незаконное снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи ее другим лицам".

Сейчас ведется досудебное расследование.

Отмечается, что акиматом района предпринимаются меры для предотвращения подобных фактов – подъездные дороги перекрывают железобетонными конструкциям, устанавливаются системы видеонаблюдения.

Добавим, что в статье 337 КоАП РК установлено наказание за порчу земли.

Согласно первой части этой статьи, уничтожение или незаконное снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи ее другим лицам, за исключением случаев, когда такое снятие необходимо для предотвращения безвозвратной утери плодородного слоя почвы, влечет штраф:

на физических лиц – в размере 40 МРП (138 тыс. тенге);

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 700 МРП (2,4 млн тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014745-chernozem-nezakonno-dobyvali-v-odnom-iz-rayonov-almaty/