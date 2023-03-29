Предлагавшего казахстанцам работу в Европе мошенника осудили в Астане

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Суд №2 Сарыаркинского района Астаны вынес приговор мошеннику, который обманул 68 казахстанцев, предлагая им работу в Европе, передает официальный сайт столичного суда.

По информации суда, подсудимый зарегистрировался в органах юстиции как директор и учредитель ИП и ТОО, а затем через объявления в соцсетях предлагал трудоустройство в странах Европы с высоким заработком.

Таким образом он выманил деньги у 68 казахстанцев.

"Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших и свидетелей, копиями фискальных чеков, квитанциями, договорами об оказании визовых услуг, трудовыми договорами, заявлениями на перевод денежных средств, актами приема-передачи, скриншотами переписок, гарантийными письмами и другими материалами уголовного дела", – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание наличие малолетнего ребенка и отсутствие судимости.

Приговором суда подсудимый признан виновным по факту мошенничества, совершенного неоднократно, и осужден к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, судом разрешены гражданские иски потерпевших.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что за нарушение пункта 4 части 3 статьи 190 УК РК, по которой и был вынесен приговор подсудимому, предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее в Астане был вынесен приговор организатору крупной финансовой пирамиды – в течение нескольких лет он и его подельники обманывали людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014611-predlagavshego-kazahstantsam-rabotu-v-evrope-moshennika-osudili-v-astane/