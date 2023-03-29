На известную в Павлодаре блогершу завели уголовное дело

Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: pixabay.com

Блогера из Павлодара задержали по подозрению в мошенничестве - заявление на девушку написали ее подписчики. По их словам, они влезли в кредиты, поверив звезде Instagram, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, блогер представлялась налоговым инспектором из России и якобы по заданию своего ведомства должна была проверять известный казахстанский банк. Для так называемой проверки ее подписчики брали для нее кредиты и за это должны были получать зарплату. Но денег многие из них так и не дождались.

Отмечается, что девушку жители Павлодара знали не только как звезду Instagram. Она известна в городе еще и как автор книг и фотограф. Репутация у нее была безупречная, поэтому люди так легко ей и поверили.

В переписке с одной из потерпевших, как сообщает телеканал, блогер представилась сотрудницей управления федеральной налоговой в Омске и заверила, что приехала проинспектировать казахстанский банк. Своих подписчиц, как сообщается, блогер просила оформить на себя кредит наличными, обещав за это зарплату в 150 тысяч тенге.

Как рассказали сами потерпевшие, сначала блогер привлекала в свою схему знакомых, а потом стала размещать объявление о заработке и на своей странице. Подписчики ей верили, и, как утверждают они сами, брали на нее кредиты не единожды.

Потерпевшие рассказывают, что поначалу все проходило гладко: кредиты погашались, гонорары выплачивались. Когда пошли задержки по выплатам, блогер придумывала отговорки или вовсе блокировала своих жертв.

"Я думала: "Как?! Надя не может обмануть, она же такой известный человек". Потом еще она закинула удочку такую, что, если я приведу людей, то она мне еще бонус 100 тысяч сверху будет давать. Со мной еще пострадали вот так двое человек. Она меня и блокировала, и, бывало, что и задержки по кредитам, которые ежемесячные. Так до сих пор она и не закрыла кредит", - рассказала одна из потерпевших.

Свои махинации, согласно материалам дела, блогер проводила и в Российской Федерации. Схема была аналогичной: потерпевшие оформляли кредитные карты, деньги переводили на счет девушки или ее матери. Она, как заявляется, обещала погашать задолженность и платить зарплату.

После заявления в полицию одной из потерпевших из России на звезду соцсетей завели уголовное дело не только по статье о мошенничестве, но и за то, что она выдавала себя за кредитного инспектора чужой страны.

"Когда уже нужно было платить минимальные платежи, она какими-то правдами-неправдами старалась это все оттянуть, платежей никаких не было. Когда уже я понимала, что второго платежа я тоже не дождусь и в принципе уже не дождусь закрытия этой кредитной карты, я начала уже угрожать полицией. На что человек (как говорится, лучшая защита - это нападение) начала мне тоже угрожать полицией", - поделилась другая потерпевшая.

По данным телеканала, от рук блогера пострадали не менее 40 человек, но не все из них обратились в полицию. Некоторые не верят, что Надежда когда-то сможет возместить деньги, другие не хотят, чтобы о произошедшем узнали близкие.

Полицейские уже задержали девушку в Астане, где она скрывалась.

"На данный момент установлено 14 потерпевших. Сумма нанесенного им ущерба превышает 5 млн тенге. По факту мошенничества проходит судебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщил следователь Следственного отделения южного отдела полиции УП Павлодара Мирлан Тынбаев.

Все, кто брал кредит для аферы Надежды в Казахстане, пересылали деньги на счет ее матери. Но девушка смогла доказать полиции, что тогда она пользовалась банкингом и картой родительницы, которая сейчас проходит по делу как свидетель.

По данным телеканала, у блогера есть два малолетних сына.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до штрафа в 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", - говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014437-na-izvestnuyu-v-pavlodare-blogershu-zaveli-ugolovnoe-delo/