Более 10 млн тенге предложили за поимку сбежавшего казахстанца в Южной Корее

Разыскиваемый казахстанец. Фото: instagram.com/korea_komek

Двое казахстанцев сбежали из аэропорта в городе Инчхон в Южной Корее. Одного из них поймали, а за помощь в поимке второго назначено крупное денежное вознаграждение.

Информация о вознаграждении за поимку сбежавшего казахстанца появилась в Instagram-аккаунте "Корея Жаңалықтары".

Сообщается, что разыскивается уроженец Туркестана Нурсултан Ирисбаев 2005 года рождения. Авторы поста отметили, что он нарушил законы о таможенном контроле Южной Кореи и незаконно пересек границу другой страны.

По данным сообщества, беглец может находиться в городе Ансане.

За помощь в поимке Ирисбаева назначено денежное вознаграждение в размере 30 миллионов южнокорейских вон (по нынешнему курсу это 10,4 млн тенге).

Также отмечается, что, если человек, который помог найти беглеца, является нелегальным иммигрантом, ему будет оформлена виза в Корее.

"Личность лица, предоставляющего информацию, застрахована" – подчеркнули авторы.

Города Ансан и Инчхон на карте Южной Кореи. Фото: Google Maps

Напомним, что представители Министерсва иностранных дел Казахстана ранее комментировали ситуацию.

Отмечалось, что двое граждан РК прибыли в Южную Корею 24 марта рейсом авиакомпании Koreana из Ташкента. Им было отказано во въезде и должны были ждать депортационный рейс, но незаконно покинули Международный аэропорт Инчхона.

Один из беглецов был задержан местной полицией, второй – находится в бегах.

Подчеркивается, что этот инцидент вызвал общественный резонанс в Южной Корее и был широко освещен в местных СМИ.

В МИД РК не исключили, что он может сподвигнуть правоохранительные и иммиграционные органы Республики Корея к активной борьбе с незаконным пребыванием в стране именно граждан Казахстана, а также к ужесточению порядка въезда казахстанцев.

Напомним также, в конце февраля стало известно, что в Южной Корее задержали троих казахстанцев.

Из заподозрили в создании поддельных историй о заявках на получение статуса беженца и в подготовке поддельных документов иностранцам, в том числе гражданам Казахстана через социальные сети.

"Следствием было установлено, что они ложно подали заявление о предоставлении статуса беженца ряда иностранцев, проживающих в Корее", – рассказал тогда официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Тем не менее в середине января сообщалось, что Южная Корея создала "зеленый коридор", с помощью которого казахстанцы-нелегалы могут безнаказанно покинуть страну и вернуться на родину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014386-bolee-10-mln-tenge-predlozhili-za-poimku-sbezhavshego-kazahstantsa-v-yuzhnoy-koree/