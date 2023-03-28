Крупную нарколабораторию в стенах частного дома ликвидировали в Алматы

Подозреваемый. Кадр из видео: ДП Алматы

Крупную нарколаборатория функционировала в доме Турксибском районе Алматы. Ее ликвидировали полицейские, сообщается в официальном Telegram-канале ДП города.

Производство, как сообщили в полиции, функционировало в стенах частного дома по улице Харьковская в Турксибском районе Алматы. Хозяином дома, как рассказали в Департаменте полиции, оказался 44-летний гражданин.

"В ходе обыска сотрудниками полиции изъяты вещества в виде порошка и комочков, пластмассовые емкости, колбы с жидкостями и другая атрибутика, использованная при производстве синтетических наркотиков.

В общей сложности в нарколаборатории полицейские изъяли несколько больших пакетов с готовой продукцией", – гласит сообщение.

При этом в подвале дома было обнаружены вещества в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде – все это направили на судебно-химическую экспертизу.

Сообщается, что начато досудебное расследование.

Напомним, в конце прошлого года в Алматинской области выявили две нарколаборатории, где были задержаны восемь граждан Украины. Было возбуждено уголовное дело.

Отметим, что незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов являются уголовным правонарушением в Казахстане.

Согласно статье 297 УК РК, максимальное наказание за данное преступление – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, в соответствии со статьей 296 УК РК, максимальное наказание за незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта – лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014385-krupnuyu-narkolaboratoriyu-v-stenah-chastnogo-doma-likvidirovali-v-almaty/