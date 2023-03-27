Тайник с оружием нашли на территории вокзала в Таразе

Обрез. фото: t.me/POLICE_of_KZ

На территории вокзала в Таразе сотрудниками полиции был обнаружен тайник с оружием - его спрятали возле железнодорожной ветки, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Сотрудниками УПН ДП Жамбылской области в ходе реализации оперативной информации проведены специальные мероприятия.

Возле железнодорожной ветки они обнаружили в полиэтиленовом пакете обрез одноствольного ружья ИЖ-18ЕМ 12-го калибра, бронежилет с надписью “Полиция”.

Как отметили полицейские, по данном факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК.

Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Отметим, согласно части 3 статьи 287 УК РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014216-taynik-s-oruzhiem-nashli-na-territorii-vokzala-v-taraze/