Тайник с оружием нашли на территории вокзала в Таразе
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На территории вокзала в Таразе сотрудниками полиции был обнаружен тайник с оружием - его спрятали возле железнодорожной ветки, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.
Сотрудниками УПН ДП Жамбылской области в ходе реализации оперативной информации проведены специальные мероприятия.
Возле железнодорожной ветки они обнаружили в полиэтиленовом пакете обрез одноствольного ружья ИЖ-18ЕМ 12-го калибра, бронежилет с надписью “Полиция”.
Как отметили полицейские, по данном факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК.
Назначена судебно-баллистическая экспертиза.
Отметим, согласно части 3 статьи 287 УК РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014216-taynik-s-oruzhiem-nashli-na-territorii-vokzala-v-taraze/