Журналист Махамбет Абжан проиграл апелляцию по делу о вымогательстве 50 млн тенге

Махамбет Абжан. Фото: facebook.com/mahambet2017

Журналист Махамбет Абжан, осужденный за вымогательство, проиграл апелляцию по делу. Суд оставил приговор без изменений, сообщается на официальном сайте столичного суда.

В начале февраля Абжана признали виновным по двум статьям - распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации, повлекшее причинение крупного ущерба (ч. 3 ст. 274 УК) и вымогательство в особо крупном размере (п. 2 ч. 4 ст. 194 УК).

По совокупности преступлений ему было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Суд подчеркивал, что в действиях осужденного признан опасный рецидив преступлений.

Не согласившись с приговором, осужденный и его защитники обжаловали судебный акт в апелляционном порядке. Они просили оправдать журналиста.

"Поскольку оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется, приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу", – говорится в сообщении суда.

Напомним, журналист и блогер Махамбет Абжан был задержан в Астане в июле прошлого года. В Антикоррупционной службе тогда сообщали, что его подозревают в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере у предпринимателей. По данным ведомства, он угрожал потерпевшим распространением порочащих их сведений в СМИ.

Тогда же столичный специализированный следственный суд санкционировал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Судебное заседание по делу состоялось в начале февраля этого года.

Согласно материалам дела, осужденный, являясь собственником и автором Telegram-канала "Abzhan News", с июня по июль 2022 года с использованием СМИ разместил публикацию на канале с заведомо ложными сведениями в отношении зампреда правления АО "Астана - Региональная электросетевая компания" Кожабаева, в отношении заместителя председателя правления АО "Астана Тепло Транзит" Мукина и в отношении предпринимателя Махата Р.

Сообщалось также, что у последнего Абжан вымогал 50 млн тенге.

Суд счел, что вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, переписками в телефоне, видеозаписями с камер наружного и внутреннего наблюдения, актами экспертиз и вещественными доказательствами. Журналиста приговорили к 9 годам колонии.

В Антикоре сообщали также, что ранее Абжан уже был дважды судим. Одна из судимостей так и не была погашена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013911-zhurnalist-mahambet-abzhan-proigral-apellyatsiyu-po-delu-o-vymogatelstve/