Бухгалтеров алматинского отделения "КТЖ – Грузовые перевозки" подозревают в хищении

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Спецпрокуроры раскрыли признаки возможной преступной схемы хищения денежных средств в алматинском отделении "КТЖ – Грузовые перевозки", сообщается на сайте Главной транспортной прокуратуры.

Согласно сообщению, спецпрокурорами Главной транспортной прокуратуры (далее – ГТП) раскрыты признаки преступной схемы хищения денежных средств в особо крупном размере в алматинском отделении ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки".

"По версии следствия, махинация стала возможной ввиду отсутствия интеграции между программой "SAP HRP" для расчета заработной платы и интернет-банкингом предприятия, в связи с чем бухгалтерия имела возможность по-своему закладывать нужные цифры по оплате работникам.

Сообщается, что в течение четырех лет излишние начисления переводились на карточки своих доверенных лиц, которые их обналичивали и передавали злоумышленнику", – сообщили в ГТП.

На сегодня, как сообщается, обвиняемое лицо передано суду.

В ГТП отметили, что ранее за совершение аналогичного преступления в этом же предприятии в январе 2023 года судом осуждена ведущий бухгалтер Кундакбаева Ж., которая похитила более 80 млн тенге.

"Ежегодные аудиторские и ревизионные проверки не выявляли все эти недостачи. Для дачи им правовой оценки инициировано соответствующее досудебное расследование.

Также выяснилось, что бухгалтерская программа "SAP HRP" действует во многих предприятиях АО "НК "КТЖ", – гласит сообщение.

Для установления заслона подобным хищениям транспортной прокуратурой в адрес Национального оператора внесено представление о пересмотре действующей системы оплаты труда, оцифровке ключевых действий сотрудников бухгалтерии и привлечении к ответственности виновных должностных лиц за ненадлежащую организацию работы в данной сфере, сообщили в ГТП.

На сайте Агентства по финансовому мониторингу говорится, что ответственность за хищение чужого имущества, в том числе бюджетных средств, предусмотрена статьями главы 6 Уголовного кодекса РК "Уголовные правонарушения против собственности".

Преступления подобного рода в основном совершаются путем мошеннических действий (статья 190 УК РК), а также присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному (статья 189 УК РК) под видом либо в процессе законных хозяйственных операций.

В АФМ отмечают, что в большинстве случаев бюджетные средства похищаются посредством нецелевых или неправомерных расходов, а также при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и хозяйственных нужд, когда бюджетные средства выделяются для реализации республиканских и региональных целевых программ.

Данные преступления могут иметь коррупционную составляющую, поскольку распоряжаться бюджетными деньгами могут только лица, наделенные специальными должностными полномочиями. Вместе с тем похищаться бюджетные средства могут и гражданами путем введения в заблуждение или обмана чиновников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013897-buhgalterov-almatinskogo-otdeleniya-ktzh-gruzovye-perevozki-podozrevayut-v-hischenii/