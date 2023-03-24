Сырье для производства 8 млн доз наркотиков пытались завезти в Казахстан (видео)

Обыск. Кадр из видео: polisia.kz

Полицейские задержали предполагаемых участников транснациональной ОПГ, которая занималась поставкой прекурсоров для производства "синтетики", передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что оперативники провели специальные мероприятия, которые помогли им установить каналы поставки прекурсоров. Эти вещества предназначались изготовления синтетических наркотиков в условиях подпольной лаборатории.

По данным полиции, для определения роли каждого фигуранта и причастности иных лиц на протяжении всего маршрута "специальный груз" отслеживался, в том числе с применением воздушной разведки.

В октябре прошлого года на начальном этапе специальной операции, а также в марте текущего года за пределами страны были задержаны трое иностранцев – их подозревают в причастности к контрабанде прекурсоров.

"На завершающем этапе операции 21 марта в Алматы были задержаны остальные фигуранты по данному делу. Ими оказались двое граждан ближнего зарубежья и один гражданин Казахстана", – сообщили представители МВД.

Отмечается, что стражи порядка изъяли у задержанных мефедрон с различными весами, поддельное удостоверение сотрудника полиции иностранного государства, zip-пакеты, электронные весы, патроны автомата Калашникова калибра 7,62 мм.

Кроме того, в ходе обыска складских помещений сотрудники МВД и Департамента полиции города Алматы изъяли прекурсоры, применяемые при изготовлении синтетических наркотиков, а также две единицы реакторов – специального лабораторного оборудования для изготовления синтетических наркотиков.

"Общий объем изъятых прекурсоров составил 72,7 тонны. Таким образом не допущено изготовление 8 тонн синтетических наркотиков. Это 8 млн разовых доз", – объяснили в полиции.

Сейчас проводятся следственные действия.

В МВД подчеркнули, что продолжают работу по пресечению прекурсоров до начала производства синтетических наркотиков.

Добавим, что, как указано на сайте ИПС "Әділет", наркотики – это растения, вещества или препараты, которые квалифицированы как наркотические средства и представляют потенциальную опасность для здоровья людей.

При этом наркотические средства – это вещества синтетического или природного происхождения, которые включены в список наркотических средств, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Казахстана.

Отметим, что, согласно статье 297 Уголовного кодекса РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

При этом, если преступления, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, были совершены:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013856-syre-dlya-proizvodstva-8-mln-doz-narkotikov-pytalis-zavezti-v-kazahstan-video/