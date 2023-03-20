Чиновников Управления экологии Алматы осудили за коррупцию

Взятка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Антикоррупционная служба РК в своем официальном Telegram-канале сообщила о вынесении обвинительных приговоров должностным лицам Управления экологии Алматы.

В Антикоре отметили, что приговором суда №2 Медеуского района города Алматы за получение взятки (статья 366 УК РК) осужден врио замруководителя Управления экологии и окружающей среды города Алматы Жексембаев М.

Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 96 млн тенге. Как уточнили в ведомстве, эта сумма равна 30-кратному размеру взятки.

Кроме того, за дачу взятки (статья 367 УК РК) также приговорены к штрафам в сумме более 73 млн и 64 млн тенге руководители ТОО "Экосервис-С" Беркинбаев Г. и ТОО "Компания Стройтекс" Мапаев А.

Помимо этого за посредничество во взяточничестве (статья 368 УК РК) менеджер ТОО "Eco Almaty" Рахым Б. приговорен к штрафу в размере 32 млн тенге.

Общая сумма штрафа для осужденных составила более 265 млн тенге.

Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора.

В антикоррупционном ведомстве пояснили, что Жексембаев путем обмана и злоупотребления доверием получил от представителя ТОО "Реннесанс плюс" Беркинбаева денежные средства в размере около 5 млн тенге.

Как отметили в Антикоре, это была взятка за предоставление земельных участков на территории жилых комплексов города Алматы для сбора и сортировки твердо-бытовых отходов.

Кроме того, Жексембаев также получил взятку в размере более 3 млн тенге от директора ТОО "Компания Стройтекс" Мапаева". Он сделал это через посредника Рахым. Это была взятка за общее покровительство по ранее заключенному договору о государственных закупках на разработку ПСД административного здания Управления экологии и окружающей среды города Алматы.

В Антикоре напомнили, что соответствии со статьей 41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки, мера наказания заменяется на лишение свободы (приговор суда не вступил в законную силу).

Отметим, что согласно статье 366 УК РК, получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013609-chinovnikov-upravleniya-ekologii-almaty-osudili-za-korruptsiyu/