Оборудование для массовой рассылки сообщений нашли у россиянина на границе с Казахстаном

Sim-box. Фото: ПС КНБ РК

В Актюбинской области на автомобильном пункте пропуска досмотрели Audi под управлением россиянина и нашли программно-аппаратный комплекс SIM-box. Об этом сообщается на официальном сайте Пограничной службы КНБ РК.

В ведомстве рассказали, что 17 марта на автомобильном пункте пропуска "Алимбет" в Актюбинской области в ходе досмотра автомашины Audi под управлением гражданина России обнаружен программно-аппаратный комплекс SIM-box, предназначенный для массовой рассылки, приема и активизации коротких сообщений, а также более шестисот SIM-карт различных казахстанских операторов сотовой связи.

Изъятый груз. Фото: ПС КНБ РК

Департаментом Пограничной службы КНБ РК по Актюбинской области материалы переданы для принятия процессуального решения в полицию.

Для справки: SIM-box - это устройство, используемое как часть установки шлюза VoIP. Он содержит несколько SIM-карт, которые подключены к шлюзу, но размещены и хранятся отдельно от него.

В SIM-box могут быть установлены SIM-карты разных операторов мобильной связи, что позволяет ему работать с несколькими GSM-шлюзами, расположенными в разных местах.

Ранее в одной из квартир Алматы изъяли оборудование SIM-box, которое могло использоваться телефонными мошенниками. По информации стражей порядка, 34-летний подозреваемый занимался регистрацией SIM-карт, после чего продавал данные для sms-хаба, находящегося на территории России.

Как отмечается на официальном сайте Пограничной службы КНБ РК, автомобильный пункт пропуска "Алимбет" расположен в Актюбинской области области. Сопредельный пункт пропуска - "Орск" (Российская Федерация). Работает круглосуточно. Статус: многосторонний (международный). Характер международного сообщения: грузопассажирский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013588-oborudovanie-dlya-massovoy-rassylki-soobscheniy-nashli-u-rossiyanina-na-granitse-s-kazahstanom/