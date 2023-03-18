Продавал рога и мясо: кызылординца задержали за отстрел сайги (видео)

Изъятые рога. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Жителя Кызылорды задержали сотрудники криминальной полиции за незаконный отстрел сайги - изъяты туши и рога животных, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

По информации стражей порядка, 17 марта сотрудниками УКП ДП Кызылординской области за отстрел сайгаков, транспортировку, хранение и реализацию их рогов и мяса, а также за получение за это денежных средств преступным путем, задержан 42-летний житель областного центра.

У подозреваемого были изъяты 6 туш животных, похожих на сайгаков, 130 рогов, охотничье ружье 12 калибра, 26 патронов и внедорожник.

По данному факту проводится досудебное расследование по п. 2 ч. 2 ст. 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

Отметим, согласно статье 339 УК РК, незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Деяния, предусмотренные частями первой или 1-1 настоящей статьи, совершенные:

неоднократно; группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; на особо охраняемых природных территориях; лицом с использованием своего служебного положения; с причинением крупного ущерба, –

наказываются штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013420-prodaval-roga-i-myaso-kyzylordintsa-zaderzhali-za-otstrel-saygi-video/