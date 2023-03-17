Иностранку, которая находилась в международном розыске, задержали в Астане

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

С 15 по 16 марта 2023 года столичные полицейские совместно с коллегами из стран СНГ провели широкомасштабную операцию "Розыск", сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Сотрудниками криминальной полиции проведен ряд специальных операций по задержанию лиц, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений.

Стражами порядка была установлена 23-летняя гражданка Узбекистана, находящаяся в межгосударственном розыске.

Сообщается, что она под предлогом сватовства увезла 21-летнюю девушку к себе домой и посредством шантажа требовала у ее родственников деньги.

Также полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен 42-летний гражданин Узбекистана. Мужчина разыскивался за совершение мошенничества.

По информации полиции, в Самарканде он обманным путем завладел денежными средствами потерпевшего в сумме 1,4 млн сумов (свыше 57 тыс. тенге), пообещав устроить его на работу.

По информации официального сайта МВД РК, криминальная полиция организовывает и осуществляет работу по предупреждению, пресечению, выявлению и раскрытию преступлений, реализует государственную политику в сфере борьбы с преступностью, в пределах своей компетенции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013373-inostranku-kotoraya-nahodilas-v-mezhdunarodnom-rozyske-zaderzhali-v-astane/